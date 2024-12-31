В Одессе прогремели взрывы

Россия продолжает терроризировать украинские города. Утром взрывы прогремели в Одессе.

Утром оккупанты били баллистикой по Киеву, а также запускали крылатые ракеты по Шостинской общине. Позже под ударом оказалась и Одесса, передает 24 Канал.

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Противник ударил по Одессе

Около 10:29 в Одесской области объявили воздушную тревогу. Уже через мгновение в Одесском районе раздались взрывы. Об этом, в частности, сообщил мэр города Геннадий Труханов, а Воздушные силы призвали одесситов немедленно пройти в укрытие.

Мониторы пишут, что по городу запустили управляемые авиационные ракеты Х-31 из "сушек".

Одесская область – до отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!

– предупредили военные в 10:38.

К слову, ракет у россиян еще много. В ГУР рассказали, что страна-агрессорка имеет более 1400 ракет в своем арсенале и производит около 150 новых ежемесячно.

У окупантов есть 350 "Калибров", 500 "Ониксов", более 50 "Кинжалов", более 130 "Искандеров", более 400 ракет класса Х-101, Х-55, Х-35.