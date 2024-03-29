В Одессе слышали несколько взрывов: какая угроза была для города
29 марта 2024, 14:33Читати новину українською
Воздушные силы сообщали о ракетной опасности для города днем 29 марта. Что известно о взрывах в Одессе – расскажет 24 Канал.
Что известно о взрывах в Одессе 29 марта
В 14:29 Воздушные силы написали о ракете на Одессу. Через несколько минут раздались взрывы.
О двух взрывах в Одессе сообщили корреспонденты 24 канала. Затем стало известно, что их значительно больше: издание "Думская" насчитало не менее четырех взрывов. В городе работала противовоздушная оборона.
В 14:15 в Одессе и области объявили тревогу. Опасность была связана с угрозой применения авиационных средств поражения.
В 14:44 уже дали отбой тревоги.