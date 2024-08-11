В Одессе слышали взрывы: на город летела баллистика
В Одессе вечером 11 августа прогремели взрывы. До этого были предупреждения о баллистике, летящей на город.
Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала. По всей области также звучала воздушная тревога.
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Что известно о взрывах в Одессе
Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 19:17. Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики для региона.
Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с юга,
– написали военные.
О взрывах в самой Одессе стало известно в 19:21, о чем сообщила корреспондентка 24 Канала.
Корреспонденты Суспильного отметили, что в городе после громких взрывов в небе появился дым.
В Одессе после взрывов в небе видели дым / Фото Суспильного
Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей и гостей области находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги, ведь была ракетная опасность для нашего региона.
Последствия громких звуков в Одессе / Фото Суспильного