В Одессе сообщают о взрывах: в городе вспыхнул пожар
Российские оккупанты поздно вечером 7 мая в очередной раз атаковали украинские города. В частности, взрывы прогремели в Одессе.
В настоящее время в области работает ПВО, сообщает 24 Канал. Местных жителей просят не покидать укрытий.
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В Одессе слышали взрывы
В 23:19 в Одесской области и в ряде других областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы очередного вражеского обстрела.
Уже через 10 минут местные жители сообщили о взрыве. Немного позже раздался еще один. Пока неизвестно, что именно это было – прилет или работа ПВО. Как бы там ни было, местным стоит находиться в укрытиях до объявления об отбое воздушной тревоги.
Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук подчеркнул, что также не стоит информационно мешать работе ВСУ.
Просто молчим и не снимаем работу противовоздушной обороны. Ребята поработают – все расскажут. Будьте вежливыми,
– отметил Братчук.
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В городе вспыхнул пожар
В местных телеграмм-каналах сообщили, что прилет якобы был. После этого в городе загорелся пожар.
На место возгорания уже выехали все соответствующие службы. Следует заметить, что пожар мог возникнуть не только из-за попадания.
Чтобы знать точную причину возгорания, нужно дождаться официальных комментариев от представителей городских властей.
В Черном море находятся носители "Калибров"
Начальник координационного пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что с вечера 6 мая российские захватчики нарастили свое присутствие в Черном море.
Там до сих пор остаются 4 надводных ракетоносителя. Суммарный залп – до 32 "Калибров". Гуменюк отметила, что это довольно существенная угроза с моря.
Присутствие ракетоносителей может свидетельствовать о подготовке к массированным обстрелам, учитывая еще и календарные даты. Так что украинцам нужно быть готовыми, что оккупанты решат устроить "салюты" до 9 мая.