В Одессе из-за непогоды выключили котельные: на одной из них упала 100-метровая труба
В Одессе бушует непогода – там сильный снегопад и мощный морозный ветер. Поэтому большие котельные в городе прекратили работать еще накануне вечером, 26 ноября.
Мэр Одессы Геннадий Труханов рассказал, что утром 27 ноября специалисты оценят все повреждения. По его словам, все большие котельные выключили из-за проблем с электричеством, которые принесла непогода, пишет 24 Канал.
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Что известно о падении трубы в Одессе
Городские власти Одессы сообщили, что в результате сильного ветра на одной из районных котельных большой мощности произошла авария – упала труба высотой более 100 метров.
Последствия непогоды в Одессе: смотрите видео
Мэр города Геннадий Труханов заявил, что власти собрали всех специалистов и штаб на месте. Они оценили повреждения и приступили к аварийным работам.
Утром (27 ноября – 24 Канал) оценим масштаб повреждений и отработаем план работ, чтобы сделать все, чтобы котельная как можно скорее начала работать,
– сказал чиновник.
"Думская" показала, как выглядела труба до падения и какой есть сейчас.
В Одессе упала труба котельной: смотрите видео
Работы должны начать 27 ноября: смотрите видео
В сети писали, что труба упала в самом большом жилом районе Одессы – поселке Котовского, а именно – на улице Паустовского.
Когда в Одессе возобновят поставки тепла
Коммунальное предприятие "Теплоснабжение города Одессы" вечером 26 ноября сообщило, что они вынуждены временно приостанавливать работу больших районных котельных, чтобы:
- предотвратить дальнейшие аварийные ситуации;
- сохранить устойчивое функционирование оборудования.
На предприятии объяснили, что котельные выключили из-за плохой погоды, которая привела к перепадам напряжения или к отсутствию света.
В то же время мэр Труханов сообщил, что власти снабдили генераторами все малые котельные.
Есть несколько котельных, нуждающихся в генераторах большой мощности – более 3 мегаватт. Поставка электроэнергии пока нестабильна,
– заявил городской голова Одессы.
По состоянию на вечер 26 ноября из-за поврежденных сетей некоторые направления вышли из строя. Над этой проблемой уже работают специалисты.
"До стабилизации ситуации с электроснабжением районные котельные будут отключены для сохранения оборудования", – заверил чиновник.
Непогода наделала беды в Одесской области
- Сильный снегопад и ветер в Одесской области привел к тому, что машины на дорогах переворачивались, мощный снегопад останавливал грузовики. Из-за непогоды пришлось перекрывать трассу М-15 Одесса – Рени и М-05 Киев – Одесса (для грузового транспорта).
- Из-за непогоды не выдержала да сломалась одна из металлических опор линии электропередач. Кроме того, распределительные сети облэнерго также были повреждены.
- Часть жителей в Одесской и Николаевской областях осталась без света. Дети в школах Одессы перешли на дистанционное обучение.
- Городские власти сообщили, что 27 ноября в городе будет облачно, в течение дня без существенных осадков. Также прогнозируют гололедицу, северо-западный ветер до 15 – 20 метров в секунду, температуру воздуха – от нуля до 2 градусов мороза.