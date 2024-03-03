Папа погиб, а мама – в реанимации: родные опубликовали фото погибшего в Одессе 3-летнего Марка

Российский беспилотник ночью 2 марта атаковал многоэтажку в Одессе. Взрыв был такой силы, что вызвал разрушение 18 квартир. Под завалами погиб 3-летний Марк и его папа.

В сети опубликовали фото маленького мальчика. Татьяна Юрчик, которая является племянницей матери Марка, рассказала детали о трагедии, передает 24 Канал.

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Марку должно было исполниться 3 годика

Анастасия вместе со своей семьей жила в доме, в который попал "Шахед" ночью 2 марта. Женщина сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. К сожалению, муж и сын Анастасии погибли.

Как рассказывал глава Одесской ОВА Олег Кипер, в воскресенье, 3 марта, мальчику должно было исполниться 3 годика, однако его жизнь оборвала Россия. Родные в сети опубликовали фотографию погибшего Марка.



3-летний Марк, жизнь которого оборвали россияне / Фото из сети

Российский "Шахед" оборвал жизнь 3 детей

Из-за российского террора в Одессе погибло 10 человек, среди которых трое детей. Также еще 8 человек – пострадали. Среди раненых также был ребенок – маленькая девочка.

Спасатели уже вторые сутки продолжают разбирать завалы и искать пропавших. Так, 2 марта из-под завалов деблокировали тело 3-летнего Марка. Он стал третьей жертвой, которую обнаружили спасатели.

Через несколько часов под завалами нашли тело матери с 4-месячным младенцем. Как стало известно впоследствии, мальчика звали Тимофей. Отец с утра надеялся на чудо, кадры, на которых мужчина стоит и ждет жену с сыном, растрогали сеть. К сожалению, его родные погибли.

Утром 3 марта под завалами нашли третьего ребенка. Сначала спасатели сообщили, что обнаружили тело женщины, а когда проводили мероприятия по деблокированию погибшей – рядом был младенец. В ОВА сообщили, что ребенку не было и годика. Впоследствии в ГСЧС добавили, что младенцу было всего 8 месяцев. Вместе с матерью их нашли в крепких объятиях – женщина пыталась спасти и защитить своего ребенка.

Сейчас продолжается разбор завалов. По информации спасателей, под завалами еще могут быть 4 человека.

Дмитрий Лубинец, комментируя удар "Шахеда" по многоэтажке, отметил этот очередной удар России по "военному объекту", в результате которого погибли дети, является ни чем иным как военным преступлением. Омбудсмен отметил, что Россия должна понести наказание за все зло, которое оказывает против Украины.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования всем, чьи близкие и родные погибли от российского террора. Светлая память!