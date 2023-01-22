В Одессе мужчину задержали во время вручения повестки: в ОВА объяснили поведение военных

С начала полномасштабного вторжения России в Украине идет мобилизация, которая должна происходить согласно действующему законодательству. В сети же появилось видео задержания мужчины, сильно взбудоражившее общество.

На видео видно, что при вручении повестки сотрудники военкомата задержали и силой затолкали в микроавтобус человека. Случилось это в Одессе в Банном переулке.

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Как инцидент объяснили в ОВА

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук отметил, что представители РТЦК и СП обратились к гражданину в рамках общей мобилизации. Однако тот в ответ безосновательно начал оскорблять и унижать военных, а также снимать их на видео.

На спокойные просьбы и предупреждения о недопустимости таких действий, гражданин не согласился,

– отметил Сергей Братчук.

Именно такое поведение спровоцировало работников РТЦК и СП, поэтому они "повели себя эмоционально и, применив силу, доставили уклоняющегося в служебное помещение для выяснения обстоятельств".

Уже на месте данные гражданина проверили и выписали ему повестку, ведь он, по словам Братчука, в нарушение действующего законодательства до сих пор не выполнил свое обязательство по прибытию в РТЦК и СП с начала общей мобилизации.

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С военными провели разъяснительную работу

Также Сергей Братчук подчеркнул, что в отношении военных уже назначена служебная проверка. По его словам, виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Также уже провели:

работу с личным составом, который проводит работу по оповещению населения,

дополнительные разъяснительные меры по порядку работы и соблюдению норм этики и законодательства.

В ОВА обратились и к гражданам и подчеркнули, что поскольку в Украине действует военное положение и проводится призыв военнообязанных на службу, мужчинам продолжат поступать повестки. После получения граждане должны явиться по вызову в ТЦК и СП и стать на учет.

Это означает учет и понимание резерва государством, подготовку и обучение мобилизационного ресурса, единое осознание всеми общей цели. Тех, кто еще не появился, приходится собирать путем патрулирования. Не подвергайте себя неприятностям. Выполните свою конституционную обязанность. Присоединяйтесь к Победе. Будьте сознательными и ответственными!

– призвал Сергей Братчук.

Мобилизация в Украине: коротко