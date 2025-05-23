В Одессе второй раз за день раздаются взрывы
- В Одессе 23 мая второй раз за день прогремели взрывы из-за баллистической атаки со стороны России.
- Днем Россия ударила баллистическими ракетами по портовой инфраструктуре.
Вечером 23 мая прогремели взрывы в Одессе. Туда летела баллистика.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на собственную корреспондентку. Россия атаковала Одессу уже второй раз за день.
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Что известно о взрывах в Одессе
О 20:41 Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юга.
Через минуту в Одесской области объявили воздушную тревогу.
Одесса в укрытие!
– написали в ПС уже в 20:45.
После этого в городе прогремел сильный взрыв.
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Напомним, что днем Россия ударила 2 баллистическими ракетами по портовой инфраструктуре Одессы.
Это был обычный рабочий день в обычном украинском порту. Люди работали, техника перегружала контейнеры. Не было ни одного военного объекта – только гражданская инфраструктура,
– отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.
К сожалению, известно о 2 жертвах и 8 травмированных от дневной атаки.