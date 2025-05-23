В Одессе второй раз за день раздаются взрывы

Вечером 23 мая прогремели взрывы в Одессе. Туда летела баллистика.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на собственную корреспондентку. Россия атаковала Одессу уже второй раз за день.

Смотрите также Россия снова атакует Украину "Шахедами": для каких областей угроза

Что известно о взрывах в Одессе

О 20:41 Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

Через минуту в Одесской области объявили воздушную тревогу.

Одесса в укрытие!

– написали в ПС уже в 20:45.

После этого в городе прогремел сильный взрыв.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также о последствиях российских атак – читайте в нашем телеграмме.

Напомним, что днем Россия ударила 2 баллистическими ракетами по портовой инфраструктуре Одессы.

Это был обычный рабочий день в обычном украинском порту. Люди работали, техника перегружала контейнеры. Не было ни одного военного объекта – только гражданская инфраструктура,

– отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.