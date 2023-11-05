В Одесской области было попадание в инфраструктурный объект: есть пострадавшие
Источник:Силы обороны Юга Украины
Российская армия вечером 5 ноября атаковала Одесскую область ракетами. Так, в результате обстрела произошло попадание в инфраструктурный объект в регионе.
В Силах обороны Юга Украины отметили, что таким образом враг пытается нанести ущерб гражданскому судоходству. Поэтому враг и совершает такие обстрелы.
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Враг попал в объект инфраструктуры
Военные подчеркнули, что враг продолжает свой системный террор южных регионов. Так, россияне среди дня из самолетов тактической авиации, из акватории Черного моря, выпустил противорадиолокационную ракету Х-31П по Одесской области.
Попаданием в инфраструктурный объект повреждены административные здания. Пострадали три сотрудника,
– говорится в сообщении Сил обороны Юга.
Кроме того, там заметили, что взрывная волна нанесла повреждения и окрестным домам вблизи объекта.Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.
В Одесской области была ракетная опасность
- Воздушные силы 5 ноября в 15.28 объявили тревогу в Одесской области, связанную с ракетной опасностью в регионе. Уже через несколько минут в регионе раздались мощные взрывы.
- Взрывы также слышали жители Одессы. Глава Одесской ОВА Олег Кипер также призвал жителей Одесского района находиться в укрытиях к отбою воздушной тревоги.
- После работы наших защитников по вражеским объектам в 15.45 в Одесской области раздался отбой воздушной тревоги. Опасность в небе была ликвидирована.
- До этого мощные взрывы в Одесской области прогремели 2 ноября. Тогда взрывы также раздавались через несколько минут после того, как раздалась сирена.
- Во время тревоги вражеские цели двигались в направлении населенных пунктов Затока и Белгород-Днестровский. Во время атаки враг запустил противокорабельные ракеты "Оникс" из береговой установки "Бастион" из Крыма.
- Стоит отметить, что ракеты Оникс крайне сложно выявить для наших систем противовоздушной обороны. Что известно об "Ониксе", каковы их характеристики и дальность действия – читайте в материале.