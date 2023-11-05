В Одесской области было попадание в инфраструктурный объект: есть пострадавшие

Российская армия вечером 5 ноября атаковала Одесскую область ракетами. Так, в результате обстрела произошло попадание в инфраструктурный объект в регионе.

В Силах обороны Юга Украины отметили, что таким образом враг пытается нанести ущерб гражданскому судоходству. Поэтому враг и совершает такие обстрелы.

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Враг попал в объект инфраструктуры

Военные подчеркнули, что враг продолжает свой системный террор южных регионов. Так, россияне среди дня из самолетов тактической авиации, из акватории Черного моря, выпустил противорадиолокационную ракету Х-31П по Одесской области.

Попаданием в инфраструктурный объект повреждены административные здания. Пострадали три сотрудника,

– говорится в сообщении Сил обороны Юга.

Кроме того, там заметили, что взрывная волна нанесла повреждения и окрестным домам вблизи объекта.

В Одесской области была ракетная опасность

Воздушные силы 5 ноября в 15.28 объявили тревогу в Одесской области, связанную с ракетной опасностью в регионе. Уже через несколько минут в регионе раздались мощные взрывы.

Взрывы также слышали жители Одессы. Глава Одесской ОВА Олег Кипер также призвал жителей Одесского района находиться в укрытиях к отбою воздушной тревоги.

После работы наших защитников по вражеским объектам в 15.45 в Одесской области раздался отбой воздушной тревоги. Опасность в небе была ликвидирована.

До этого мощные взрывы в Одесской области прогремели 2 ноября. Тогда взрывы также раздавались через несколько минут после того, как раздалась сирена.

Во время тревоги вражеские цели двигались в направлении населенных пунктов Затока и Белгород-Днестровский. Во время атаки враг запустил противокорабельные ракеты "Оникс" из береговой установки "Бастион" из Крыма.

Стоит отметить, что ракеты Оникс крайне сложно выявить для наших систем противовоздушной обороны. Что известно об "Ониксе", каковы их характеристики и дальность действия – читайте в материале.