В Одесской области прогремел взрыв: россияне запускали ракеты с самолетов
Оккупанты снова обстреливают украинские города. В Одесской области во время тревоги слышали взрывы.
Россияне бьют по Украине из самолетов. В Сумах слышали взрыв. Предварительно, по городу ударили управляемой авиабомбой.
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В Одесской области гремело
В 15:53 Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на Востоке и Юге. Военные заявили об угрозе применения авиационных средств поражения в прифронтовых областях. Тогда в ряде областей, в частности Одесской, раздалась сирена тревоги.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал быть особенно внимательными и спуститься в укрытие жителей Одессы и Одесского района.
Уже в 16:10 мониторинговые каналы сообщили о взрывах в Одессе. Вероятно, это сработало ПВО. "Управляемая авиационная ракета прекратила существование в пределах Одесского района", – отметили в сети.
Известно, что оккупанты продолжают наносить ракетные удары. Около 16:26 в Кривом Роге тоже слышали взрывы. Предварительно, враг атаковал ракетой Х-59.
Массированная атака на Украину: что известно
- Недавно, 8 мая, оккупанты нанесли массированный комбинированный удар по Украине.
- В тот день враг использовал 21 беспилотник и 55 ракет разного типа, в частности "Кинжал", "Калибры" и "Искандеры".
- Противник атаковал нашу страну по разным направлениям – из оккупированных Крыма и Запорожья, Саратовской, Курской и Тамбовской областей.
- Силы ПВО сбили 39 ракет и 20 дронов.
- Под основным ударом находилась украинская энергетика.
- Следует заметить, что россияне не раз пытаются поразить объекты энергетической инфраструктуры.
- Именно поэтому в энергосистеме сложилась довольно тяжелая ситуация. Пока ситуация контролируемая. Впрочем, дальнейшие атаки могут привести к критической ситуации.
- В Украине уже действуют ограничения электроэнергии для бизнеса и предпринимателей в вечернее время.