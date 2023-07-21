Россияне массированно атаковали Одесскую область: раздавались мощные взрывы

В пятницу, 21 июля, Россия выпустила ракеты по Одессе. Вскоре в городе раздались взрывы.

21 июля около 10:55 в Одесской области объявили воздушную тревогу. Предварительно, оккупанты выпустили ракеты "Оникс".

Смотрите также: Враг ударил по сельскохозяйственному предприятию в Запорожье: 4 погибших и ранены

В Одессе раздались громкие взрывы

Через 20 минут после первого обстрела одесситов предупредили о повторном пуске ракет в направлении Одесской области – в регионе снова раздались мощные взрывы.

Жители всей области, оставайтесь в безопасных местах до отбоя! Не снимайте работу ПВО, не помогайте врагу,

– подчеркнул спикер Одесской ОВА Олег Кипер.

В полдень враг повторно выпустил по региону ракеты из тактической авиации над Черным морем. Последствия этой атаки уточняются.

Смотрите также Зерновое соглашение для Кремля – один из немногих оставшихся рычагов влияния на Запад – ISW

Оккупанты "взялись" за Одессу

Российские захватчики атакуют Одессу уже 4-й день подряд. В основном их атаки нацелены на портовую или сельскохозяйственную инфраструктуру:

Ночью 18 июля Россия атаковала Юг дронами-камикадзе и 6 "Калибрамы". Все "Калибры" были нацелены на Одесскую область, их сбили.

Ночью 19 июля россияне направили ракеты Оникс и Х-22 на портовую и критическую инфраструктуру Одессы.

В ночь на 20 июля также был очередной обстрел Одесской области, попадание в админздание в городе и объект логистики в районе. К сожалению, погиб 21-летний охранник гражданского админздания.

В ночь на 21 июля Одесса снова была обстреляна "Калибрами" из Черного моря. Оккупанты попали в зернохранилища одного из сельскохозяйственных предприятий, изуродовали сельскохозяйственную технику и уничтожили 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя. Двое сотрудников предприятия получили ранения.

От усиленных обстрелов Юга страдает и Николаев. В частности, в результате попадания в дом 20 июля погибли супруги – их достали из-под завалов мертвыми.