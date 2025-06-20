В Одесской области снова раздаются взрывы: россияне ударили ракетой

Утром 20 июня в Одесской области прогремели взрывы. Враг ударил по региону ракетой.

Около 06:21 в Одесской области была объявлена ​​воздушная тревога. Воздушные силы сообщили о ракетной опасности, передает 24 Канал.

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Взрывы в Одесской области

В 06:32 стало известно о движении скоростной цели из акватории Черного моря курсом на Одесщину. Позже военные уточнили, что вражеский снаряд следует в направлении Овидиополя.

Через несколько минут в области слышали взрывы. Мониторы отметили, что взрывы прогремели в пределах Белгород-Днестровского района Одесщины. Противником была применена одна авиационная крылатая ракета.

Напомним, что оккупанты ночью массированно атаковали Одессу дронами. В городе произошло более 10 попаданий, возникли масштабные пожары. Пламя охватило жилые дома. Во время ликвидации пожара и спасения людей на спасателей обрушились конструкции – пострадали 3 пожарных, сейчас они в больнице в стабильном состоянии.

Всего пострадали 13 человек, из них 3 спасателя.