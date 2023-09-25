В Одесской области была угроза применения "Шахедов", "Ониксов" и "Калибров": работала ПВО
Россияне после полуночи 25 сентября запустили по Украине крылатые ракеты и "Шахеды". В Одессе уже слышны звуки взрывов.
Местных призывают не покидать укрытий до сообщения об отбое воздушной тревоги. Также не следует снимать работу ПВО.
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Оккупанты запустили по Одесской области "Шахеды"
В 23:54 в Одесской области объявили воздушную тревогу – оккупанты запустили "Шахеды" и крылатые ракеты "Калибр" с Черного моря.
Внимание! Одесская область – ударные БпЛА типа Shahed в вашем направлении. Курс может изменяться,
– сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Впоследствии местные услышали звуки взрывов. Скорее всего, это была работа ПВО.
"Одесский район, будьте в укрытиях! Работу ПВО не снимать!" – написал глава Одесской ОВА Олег Кипер.
В 00:38 в мониторинговых пабликах сообщили, что все летящие на Винницкую область крылатые ракеты изменили направление на Одесчину.
"Внимание! Ракеты изменили направление на Юг!" – отметили в Воздушных силах.
По состоянию на 00:40:
- крылатые ракеты двигались в Южном направлении курсом на Одессу/Черноморск,
- угроза ударных БПЛА – Одесса, Черноморск, Измаил.
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Появилась угроза "Ониксов"
В 00:49 россияне запустили по Одесской области "Ониксы"
Внимание! Одесская область – пуски сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс" в вашем направлении!
– говорится в сообщении Воздушных сил.
Местных призывали обязательно находиться в укрытиях, ведь в направлении Одессы летели:
- "Ониксы",
- "Шахеды",
- "Калибры".
Через несколько минут в городе раздались мощные взрывы.Важно! Отбой воздушной тревоги был объявлен в 1:16.
Почему враг бьет по Одесчине "Ониксами"
Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат недавно рассказал, что "Ониксы" имеют ограниченную дальность действия – до 600 километров в зависимости от высоты. Поскольку это противокорабельное оружие, чем ниже размещена точка пуска, тем меньше пролетит ракета. Радиус может уменьшиться вполовину от максимального расстояния.
Куда могут доставать "Ониксы" – туда они и бьют. Это, напомню, противокорабельная ракета, которая может бить и по береговой линии,
– объяснил Игнат.
По его словам, враг использует все доступное вооружение для атак. Россияне выбирают тот тип ракет, который считают наиболее рациональным в том или ином направлении. "Ониксы" помогают им экономить "Калибры" или ракеты типа "Х", которые могут преодолевать большее расстояние.