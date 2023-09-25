В Одесской области была угроза применения "Шахедов", "Ониксов" и "Калибров": работала ПВО

Россияне после полуночи 25 сентября запустили по Украине крылатые ракеты и "Шахеды". В Одессе уже слышны звуки взрывов.

Местных призывают не покидать укрытий до сообщения об отбое воздушной тревоги. Также не следует снимать работу ПВО.

Заметьте Россияне запустили "Калибры" с Черного моря: в ряде областей объявили воздушную тревогу

Оккупанты запустили по Одесской области "Шахеды"

В 23:54 в Одесской области объявили воздушную тревогу – оккупанты запустили "Шахеды" и крылатые ракеты "Калибр" с Черного моря.

Внимание! Одесская область – ударные БпЛА типа Shahed в вашем направлении. Курс может изменяться,

– сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Впоследствии местные услышали звуки взрывов. Скорее всего, это была работа ПВО.

"Одесский район, будьте в укрытиях! Работу ПВО не снимать!" – написал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

В 00:38 в мониторинговых пабликах сообщили, что все летящие на Винницкую область крылатые ракеты изменили направление на Одесчину.

"Внимание! Ракеты изменили направление на Юг!" – отметили в Воздушных силах.

По состоянию на 00:40:

крылатые ракеты двигались в Южном направлении курсом на Одессу/Черноморск,

угроза ударных БПЛА – Одесса, Черноморск, Измаил.

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Появилась угроза "Ониксов"

В 00:49 россияне запустили по Одесской области "Ониксы"

Внимание! Одесская область – пуски сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс" в вашем направлении!

– говорится в сообщении Воздушных сил.

Местных призывали обязательно находиться в укрытиях, ведь в направлении Одессы летели:

"Ониксы",

"Шахеды",

"Калибры".

Через несколько минут в городе раздались мощные взрывы.

Почему враг бьет по Одесчине "Ониксами"

Отбой воздушной тревоги был объявлен в 1:16.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат недавно рассказал, что "Ониксы" имеют ограниченную дальность действия – до 600 километров в зависимости от высоты. Поскольку это противокорабельное оружие, чем ниже размещена точка пуска, тем меньше пролетит ракета. Радиус может уменьшиться вполовину от максимального расстояния.

Куда могут доставать "Ониксы" – туда они и бьют. Это, напомню, противокорабельная ракета, которая может бить и по береговой линии,

– объяснил Игнат.

По его словам, враг использует все доступное вооружение для атак. Россияне выбирают тот тип ракет, который считают наиболее рациональным в том или ином направлении. "Ониксы" помогают им экономить "Калибры" или ракеты типа "Х", которые могут преодолевать большее расстояние.