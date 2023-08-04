Одесский военком Смирнов за время войны стал долларовым миллионером: ТЦК отправил его на фронт

На днях в сети появилась информация, что одесский военком Егор Смирнов стал долларовым миллионером. Одесская ТЦК сразу отреагировала на информацию и заявила, что "миллионера" отправят на фронт.

Сам Егор Смирнов является военкомом и депутатом небольшого городка Южный в Одесской области. ДБР уже открыло уголовное дело.

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Военным отправится на фронт

Журналист и экснардеп Игорь Мосийчук сообщил, что одесский военком Егор Смирнов на время войны нажился около 1 миллиона долларов. Как заявил он, Смирнов предоставлял лицам участки за материальное вознаграждение – деньги или определенное имущество.

Также журналист сообщил, что военком злоупотреблял служебным положением. В частности, он помогал решать вопросы уклоняющимся, а своим обидчикам он вручал повестки.

Одесский областной ТЦК уже отреагировал на сообщение и заявил, что Егора Смирнова и двух его помощников перевели в одну из бригад, выполняющую задачи на переднем рубеже.

Командование однозначно осуждает любые способы незаконного обогащения, злоупотребления должностными полномочиями и не позволит прикрывать подобные сделки военной службой,

– заявили в ТЦК.

Правоохранительные органы уже инициировали проверку. ДБР открыло уголовное производство.

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