В оккупированной Каховке раздалось ориентировочно 30 взрывов
25 июля 2023, 07:56Читати новину українською
Источник:Петр Андрющенко
Во временно оккупированной Каховке Херсонской области раздавались взрывы. После этого россияне начали жаловаться на значительные потери.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что у россиян в ночь на 25 июля прозвучало по меньшей мере 30 взрывов. Буквально 24 июля у врагов прилетело в склад во временно оккупированном Крыму, пишет 24 Канал.
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Что происходило на Херсонщине
Каховка. ВСУ точно передали оккупанту доброе утро не менее 30 раз,
– заявил советник мэра Мариуполя.
По его словам, враги уже начали жаловаться на значительные потери.
Громко во временно оккупированной Каховке: смотрите видео
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Взрывы у оккупантов на временно оккупированных землях
- 24 июля в россиян прилетело по складу боеприпасов в Джанкойском районе Крыма. Гауляйтер Крыма Сергей Аксенов заявлял якобы о работе ПВО, однако там раздавались взрывы. Вероятно, их было слышно на военном аэродроме.
- Буквально 22 июля Вооруженные Силы Украины поразили склад боеприпасов и нефтебаза во временно оккупированном Октябрьском Крыму.
- Громко у россиян было 18 июля в Запорожье. В частности, в Мелитополе, Бурчаке и Токмаке раздавались взрывы. Подробнее о прилетах в оккупантов читайте по ссылке.