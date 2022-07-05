В оккупированной Ясиноватой "хлопок" попал в общежитие с оккупантами, – соцсети

Во временно оккупированном городе Ясиноватая Донецкой области в общежитии был "хлопок". Известно, что именно в этом помещении жили российские оккупанты.

Соответствующую информацию опубликовали СМИ ориентировочно в 20.23 4 июля. Очевидно, попадание случилось в тот же вечер.

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У Ясиноватой "хлопок" ударил по оккупантам

Есть хорошие новости из оккупированной Ясиноватой. Там только что состоялся "хлопок" в общежитии, где жили захватчики,

– говорится в сообщении.

Также там опубликовали соответствующие фото, на которых видны предварительные последствия попадания.

Оккупанты снова получили "хлопок" / Фото "Оперативный Информ"

Кратко о последнем "хлопке" в России

В ночь на 3 июля в российском Белгороде люди снова услышали "хлопок". Причем он был не одиночный и изрядно испугал россиян. Кремль традиционно обвинил во взрывах Вооруженные Силы Украины.

Известно, что ударило не только по российским складам, но и по жилым домам. Предварительно губернатор российского города объяснял, что ракеты попали в десятки жилых домов. Известно, что в результате атаки погибли 3 человека, еще 4 человека получили ранения.

Впоследствии журналист и блогер Денис Казанский сообщил, что по Белгороду запустили ракеты "Панцирь". Такого оружия у Украины нет.

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