В оккупированном Энергодаре прогримел взрыв в штабе ОМОН
На оккупированных территориях не дают покоя врагу. В частности, 28 августа стало известно о взрыве в Энергодаре, пока контролируемом российской армией.
Во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области в здании, где дислоцировался вражеский ОМОН, прогремел взрыв. Операцию совместными силами готовили координаторы ГУР МО и местное движение сопротивления.
Смотрите также ВСУ продвигаются в Клещеевке и за Работино: как за неделю изменилась карта фронта
Пострадал личный состав
В результате взрыва "пострадала" импровизированная "казарма" подразделения росгвардии ОМОН "Ахмат-1". После оккупации города кадыровцы захватили здание по ул. Строителей, 46. Там раньше было местное отделение одного из украинских банков.
В результате пострадал личный состав оккупантов и припаркованные во дворе автомобили. В помещении начался пожар,
– говорится в сообщении.
На месте происшествия работают работники экстренных служб. Среди мирного населения пострадавших нет. В то же время в Энергодаре проводят проверки и ограничили доступ в Интернет.
В Энергодаре прогремел взрыв: смотрите видео
Взрывы на временно оккупированных территориях: последние новости
- Заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукало рассказал 24 Каналу о крайнем "хлопке" в оккупированном Бердянске. Отметим, что, вероятно, огонь горел на одном из предприятий , где дислоцировалась вражеская техника. Речь идет о Бердянском заводе путевых машин, который уже долго не работал на полную мощность. Его оккупанты начали использовать как ремонтную базу для своей техники.
- На оккупированных территориях у русских нет покоя. В частности, 27 августа стало известно, что на территории Херсонской области, контролируемой врагом, дрон атаковал машину российского пропагандиста . Он получил обломочные ранения, но остался жив.
- В Бердянске и близ Токмака украинская армия устроила для врага несколько очень тяжелых дней . ВСУ продолжают создавать условия для продвижения и освобождения территорий. В Токмаке ликвидация врага происходит ежечасно, а также вблизи Токмака питал склад боеприпасов окупантов.