В оккупированном Крыму – неспокойно: в Севастополе слышали взрывы

9 ноября 2022 , 10:25
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Во временно оккупированном Крыму утром 9 ноября прогремели громкие взрывы. Местные телеграм-каналы запаниковали не на шутку.

Серия взрывов прогремела в Севастополе около 10 часов утра. В местных телеграм-каналах началась паника.

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Что известно о взрывах во временно оккупированном Севастополе

В сети предположили, что возможно работает ПВО. Пожаловались, что громко уже около 10 – 15 минут.


Паника из-за взрывов в Севастополе / Скриншот 24 канала

Впоследствии так называемый "губернатор" Севастополя сообщил, что якобы Черноморский флот России проводит учения в акватории. Более того, якобы мобилизованные продолжают учения на полигонах. Именно поэтому местные якобы и слышали взрывы.

Коротко о взрывах на Крымском мосту

  • 8 октября мощные взрывы произошли на Крымском мосту. Незаконную конструкцию охватило пламя. Оккупанты начали паниковать.
  • Заметим, что в результате взрывов потерпело разрушения как автомобильное, так и железнодорожное полотно. Часть обрушилась в море.
  • После взрывов на Крымском мосту россияне бросились массово выезжать с полуострова.
  • В России уже традиционно обвинили во всем Украину. Заявили о теракте. А впоследствии обнародовали историю якобы о грузовике, который и взорвался на мосту.
  • Общественный деятель, военнослужащий ВСУ и спикер InformNapalm Михаил Макарук объяснил, что не так с официальной версией оккупантов. Подробнее об этом читайте по ссылке в нашем материале.
  • В России уже даже провели судилище над так называемыми фигурантами дела о взрывах на Керченском мосту.
  • Движение грузовиков через Керченский мост до сих пор запрещено.
  • Владимир Зеленский отбросил обвинения оккупантов и намекнул, что взрыв мог быть следствием внутренних конфликтов в России между военными и спецслужбами.
  • Интересно, что по состоянию на 8 ноября Крымский мост так и не смогли отремонтировать. Россияне отчитались об установке первого пролета. Говорят, что через несколько дней установят следующий.
  • Кстати, министерство транспорта государства-агрессора объявило о закрытии моста минимум на 13 часов. Все якобы для ремонта. Движение по обеим полосам хотят запустить до 20 декабря.

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Автор: Юлія Лобурак