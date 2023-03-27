ООН предполагает, что обыски у пророссийских попов – дискриминация: как отреагировали в Украине
Источник:ООН
Массовые обыски прислужников Москвы проводили в рамках борьбы с внутренним врагом. Однако Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) считает, что рейды украинских силовиков в зданиях УПЦ МП носят "дискриминационный характер".
Об этом говорится в отчете ООН относительно ситуации с правами человека в Украине за 31 января 2023 года. Организация "выразила обеспокоенность", ведь такие действия спецслужб могут якобы ущемлять права членов УПЦ МП.
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В отчете напоминают, что Служба безопасности Украины провела обыски в монастырях, офисах, учебных заведениях и другой собственности УПЦ МП в:
- Киеве,
- Ровно,
- Житомире,
- Ивано-Франковске,
- Черновцы,
- Днепропетровске,
- Хмельницком,
- в Черкасской,
- Волынский,
- Херсонской,
- Тернопольской,
- Полтавской,
- Закарпатской областях.
Напомним, что в январе в Верховную Раду внесли законопроект о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, которыми управляют в России. Официально Московский патриархат уверяет, что якобы не подчиняется Москве, однако очевидно, что действия показывают обратное.
УВКПЧ напоминает о необходимости обеспечения того, чтобы все лица, которым предъявлены уголовные обвинения, пользовались всем спектром неотъемлемых прав на справедливое судебное разбирательство,
– говорится в сообщении.
В ООН добавляют, что, по их данным, в некоторых случаях сотрудники спецслужбы допрашивали священнослужителей с использованием полиграфа.
Как отреагировали в Украине
Спикер МИД Олег Николенко в комментарии 24 Каналу заявил, что Украина – демократическое государство, в котором гарантируется свобода вероисповедания.
В то же время свобода не тождественна праву заниматься деятельностью, подрывающей национальную безопасность. Призываем УВКПЧ воздерживаться от несбалансированных политических оценок, а базировать свои доклады на фактах,
– ответил Николенко.
Кстати, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что представители Украинской православной церкви Московского патриархата уже начали процесс выселения из Киево-Печерской лавры.
Выселение монахов УПЦ МП из Лавры: главное
- 10 марта УПЦ получила письмо от Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" о расторжении договора о пользовании государственным имуществом и постройками на территории заповедника.
- В документе говорилось, что УПЦ МП должен покинуть Киево-Печерскую лавру до 29 марта 2023 года. После этого в Лавре будет работать комиссия по принятию-передаче государственного имущества.
- 20 марта члены Священного Синода УПЦ МП хотели встретиться с президентом Владимиром Зеленским, однако этого не произошло. После этого они записали видеообращение.
- Однако никакие призывы и мольбы попов УПЦ МП не сработали, поэтому 27 марта они должны покинуть помещение Киево-Печерской лавры.