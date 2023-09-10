Пытки украинцев стали частью политики Кремля, – ООН

Российские военные издеваются над украинскими военными и мирными жителями, которые попадают к ним в плен. В ООН считают, что пытки уже стали частью политики России.

Российские офицеры применяют против украинских гражданских и пленных на оккупированных территориях пытки. Учитывая систематичность, это стало частью одобряемой государственной политики.

Смотрите также Реабилитация военных – задачи общества: что должно сделать государство, бизнес и гражданские

Это не аномальное поведение

По словам специального докладчика ООН по пыткам Элис Джилл Эдвардс, свидетели рассказывали достоверные истории, подтверждающие применение пыток на постоянной основе. Речь идет об изнасиловании, избиении, содержании в разных местах содержания.

Это не случайность, не аномальное поведение. Это организовано как часть государственной политики по запугиванию и наказанию с целью получения информации и признаний,

– заявила Эдвардс.

Она отметила, что отсутствие реакции со стороны Кремля на многочисленные случаи насилия равносильно молчаливому одобрению пыток.

"Российские власти до сих пор не направили директиву своим солдатам и военному командованию, которая бы информировала их о том, что пытки и подобные виды задержаний и допросов недопустимы. Они отрицают, что делают это, но покажите мне военную директиву, запрещающую пытки", – добавила. она.

Россияне пытают гражданских и военных украинцев