Россия собрала Совбез, чтобы "пожаловаться" на запрет УПЦ МП: кто купился на провокацию Кремля

Россия снова использовала Совбез ООН для дискредитации Украины в глазах международного сообщества. Так, Россия 17 ноября созвала заседание якобы из-за притеснений УПМ МП в Украине.

В ООН заявили, что свобода вероисповедания должна превалировать в Украине даже в условиях войны. Агентство ООН утверждает, что зафиксировало напряженность между враждующими православными верующими ПЦУ и УПЦ МП.

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"Восстановление мира и уважения к Уставу ООН и международному праву является безотлагательной задачей. В то время как война и оккупация продолжаются, мы призываем все стороны обеспечить всем жителям Украины полную свободу исповедовать свою религию или убеждение в соответствии с международным правом прав человека", – заявила помощница генсека по правам человека УВКПЧ Илзе Брандс Керис.

По ее словам, с февраля 2022 года УВКПЧ зафиксировало 10 случаев физического насилия и 6 случаев угроз применения насилия в результате споров между прихожанами разных православных общин.

В ООН раскритиковали законопроект о запрете УПЦ МП в Украине, который депутаты приняли в первом чтении. Илзе Брандс Керис считает, что законодатели должны четко определить конкретную законную цель предлагаемых ограничений, обеспечить их необходимость и соразмерность и внести соответствующие изменения в текст.

Как представитель РПЦ пытался дискредитировать Украину

Во время заседания выступил представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе, который жаловался, что в Украине якобы хотят "уничтожить" УПЦ МП и вдруг распереживался за судьбу верующих другой страны.

Вахтанг Кипшидзе почему-то увязывает запрет УПЦ МП с окончанием войны. По его мнению, отказ от запрета УПЦ МП в Украине станет первым шагом к восстановлению мира в Украине.

В привычных традициях кремлевской пропаганды представитель РПЦ жаловался на законопроект о запрете УПЦ МП, неизвестных "радикалов", мифических религиозных "чистках" и переход храмов в ПЦУ.

Украина и партнеры дали отпор лжи России

Отпор лживым заявлениям представителя России дали делегаты цивилизованных стран. Так, делегат США подчеркнул, что именно Россия осуществляет систематическую политику религиозного угнетения на захваченных территориях. Также он выразил тревогу о том, что Россия пытается оправдать свое вторжение, представляя войну как священную войну между добром и злом.

Представитель Мальты подверг критике Россию за очередную попытку отвлечь внимание от агрессии против Украины, требуя проведения встречи.

Делегаты Франции и Эквадора обвинили Москву в умышленных нападениях на религиозные объекты, что является военным преступлением.

Представитель Албании вместе с коллегами призвал Россию прекратить войну против Украины.

Представитель Украины, выступая в конце встречи, отметила, что РПЦ сама участвовала в оккупации и аннексии территории ее страны. Она также несет ответственность за идеологическую поддержку агрессии Москвы против Украины.

По словам представительницы Украины, российские власти на оккупированных территориях Украины преследуют, запугивают и арестуют сотни людей, принадлежащих к другим религиозным общинам.

Отвечая на упреки касаемо законопроекта о запрете УПЦ МП, представитель Украины подчеркнула, что Украина таким образом противодействует попыткам России использовать религиозные организации в целях агрессии.

Почему в Украине хотят запретить УПЦ МП