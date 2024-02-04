В пекарне в Лисичанске выпекали хлеб для оккупантов и проводили совещания, – МВА

В пекарне в Лисичанске Луганской области, об обстреле которой заявили оккупанты, пекли хлеб для российской армии. Пекарня начала там действовать уже после оккупации россиянами города.

В Лисичанской городской администрации рассказали, что это помещение враги также использовали для совещаний. Поэтому и среди погибших есть фамилии коллаборантов.

Смотрите также Россияне пытаются мощно наступать на Луганщине: какие 3 самых тяжелых направления

Что известно о так называемой пекарне в Лисичанске

Местные, которые являются переселенцами из Лисичанска, рассказали журналистам, что по одному из видео от МЧС России в телеграмме, они узнали ресторан под названием Adriatic. Он размещался на окраине города, что в сторону Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.

Действительно в том помещении была пекарня. Ее оборудовали для нужд фронта ... Заведение, о котором идет речь, оккупанты использовали в своих целях. В нем они питались и проводили совещания. Пекарня начала функционировать уже после оккупации города. Ее запустили, чтобы выпекать хлеб для фронта,

– заявили в Лисичанской МВА.

Там также объяснили, кем являются те погибшие, списки которых появились в телеграм-каналах. Переселенцы из Лисичанска заявили, что в списках есть:

владелец заведения – местный бизнесмен, который имел в Лисичанске также и магазины;

человек, который работал в так называемой "налоговой", которую создали в городе оккупанты.

Прилет был в то время, как оккупанты собрались там. Тот список погибших, что гуляет сетью, составляют в основном коллаборанты, как, например, Фирсов, который в марте перешел на сторону оккупантов,

– добавили в Лисичанской МВА.

Что известно об обстреле в Лисичанске

Так называемая оккупационная "власть" заявила, что 3 февраля якобы украинская армия обстреляла пекарню в Лисичанске. Оккупанты называли ее "гражданским объектом".

Главарь квазиреспублики в Луганской области Леонид Пасечник заявил о якобы 28 погибших. Впоследствии даже появились их списки.

Вооруженные Силы Украины упреки оккупантов не комментировали, и это не первые провокации россиян. Ведь они в январе 2024 года уже обвиняли Украину в якобы обстреле рынка в Донецке. Тогда также писали о 25 погибших и десятках раненых. Однако в ВСУ заявили, что боевой работы средствами поражения не вели.

Кроме того, враг часто прибегает к провокациям, чтобы остановить помощь, которую Запад предоставляет Украине. Более того, россияне сами лишают коллаборантов жизни.

Лисичанск оккупирован с июля 2022 года. Глава Лисичанской МВА Валерий Шибико рассказывал летом 2023 года, что в городе дислоцируются подразделения оккупационной армии. Кроме того, враги в январе 2024 года закрыли въезд в Лисичанск для всех, кроме горожан.