В Пентагоне подтвердили, что Россия может ударить "Орешником" в ближайшее время

Вечером 11 декабря в Пентагоне подтвердили информацию о возможном новом ударе ракетой "Орешник" по Украине. Но ни дату, ни место удара не называют.

Таким образом в США официально подтвердили информацию, которую до того анонимно сообщил западным журналистам один из чиновников. 24 Канал со ссылкой на брифинг Сабрины Сингх расскажет детали.

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Что говорят в Пентагоне о возможном ударе "Орешником"

Путин публично заявил, что Россия намерена запустить еще одну экспериментальную ракету "Орешник". Не исключено, что Россия может сделать это в ближайшие дни. У меня нет точной даты,

– сказала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Она заверила: этот удар не станет переломным моментом на поле боя. Но Россия попытается нанести Украине потери. США продолжат передавать Украине системы ПВО, что является одним из приоритетных запросов.

"Мы уже видели это раньше, россияне пытаются использовать все оружие, которое есть у них в арсенале, чтобы запугать Украину, но, конечно, Украина продолжает получать нашу поддержку, поскольку она ежедневно сражается на поле боя", – высказалась Сингх.

Что разведчики сообщили СМИ о "Орешнике"

Собственно, похожим образом говорил журналистам на закрытом брифинге и неназванный чиновник. Он передал оценку разведки, так же не назвав дату и время возможного удара.

В Вашингтоне считают, что атака будет "лишь очередной попыткой России терроризировать Украину, которая провалится". В целом в США рассматривают "Орешник" и все российские заявления вокруг него скорее как попытку запугивания, чем как нечто, способное изменить ситуацию на поле боя. Мол, несколько экспериментальных ракет "Орешник", которые есть в России, несут меньшую боеголовку, чем другие ракеты, которые агрессор уже выпускал по Украине.

В то же время Bloomberg вспомнили, что российское минобороны обещало ответить на удар по Таганрогу ракетами ATACMS 11 декабря. Там якобы под удар попал аэродром.

Зеленский отреагировал на возможную новую атаку "Орешником"

Относительно любых ракетных опасностей. Алгоритм действий неизменен. Если угроза и раздается сигнал воздушной тревоги, на это надо реагировать. Знайте, где укрытие. И берегите себя,

– сказал президент во время вечернего обращения.

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко также откликнулся на медийную волну вокруг потенциальной угрозы.

"Меньше паники с этим "Орешником". Ваши эмоции – это именно то, чем питаются россияне. Будет угроза – будет тревога. Что нужно делать, когда есть предупреждение и тревога, наши люди давно знают", – говорится в его посте.