В Пентагоне подтвердили, что Украина сбила российскую ракету "Кинжал"
Украинским защитникам удалось сбить российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал" с помощью зенитного ракетного комплекса Patriot. Это подтвердили в США.
Соответствующее заявление во время брифинга сделал спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, сообщает 24 Канал.
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В Пентагоне подтвердили, что Украина сбила "Кинжал"
Райдер подтвердил, что Воздушным силам Украины удалось сбить российскую ракету "Кинжал",
Когда речь идет о готовности Украины, ее инвентаре или сведениях о перехвате ракет, я могу подтвердить, что они сбили российскую ракету ("Кинжал" – 24 Канал), применив систему противоракетной обороны Patriot,
– заявил спикер Пентагона.
Что известно о ракетах "Кинжал" / Инфографика 24 Канала
Украина первой в мире сбила "Кинжал" из ЗРК Patriot
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что у Украины есть оружие против баллистики – именно его наше государство давно просило у партнеров.
Это и Patriot, и SAMP/T, способные сбивать баллистические цели. И когда уже системы Patriot заступили на боевое дежурство, ничего не остается, как испытывать. Никогда Patriot не работал с таким типом целей, как X-47 "Кинжал",
– заметил пресс-секретарь Воздушных сил.
По его словам, оккупанты позиционируют ракеты X-47 "Кинжал" как "супероружие", поэтому до сих пор не могут поверить, что ВСУ удалось сбить одну из таких.
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В Украине впервые сбили ракету "Кинжал": что известно
- Воздушные силы сбили российскую ракету "Кинжал" ночью 4 мая во время очередной массированной атаки. Только через 2 дня командующий Воздушными силами Николай Олещук подтвердил эту информацию.
- Российская пропаганда рекламировала их как ракеты, не имеющие аналогов. Страна-террористка может производить только 1 – 2 "Кинжала" в месяц и имеет ограниченные запасы.
- Ракету, которую сбили украинские, выпустил МиГ-31К, поднимавшегося с аэродрома Саваслейка. По вражеской цели отработало Воздушное командование "Центр".