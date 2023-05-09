В Пентагоне подтвердили, что Украина сбила российскую ракету "Кинжал"

Украинским защитникам удалось сбить российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал" с помощью зенитного ракетного комплекса Patriot. Это подтвердили в США.

Соответствующее заявление во время брифинга сделал спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, сообщает 24 Канал.

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В Пентагоне подтвердили, что Украина сбила "Кинжал"

Райдер подтвердил, что Воздушным силам Украины удалось сбить российскую ракету "Кинжал",

Когда речь идет о готовности Украины, ее инвентаре или сведениях о перехвате ракет, я могу подтвердить, что они сбили российскую ракету ("Кинжал" – 24 Канал), применив систему противоракетной обороны Patriot,

– заявил спикер Пентагона.



Что известно о ракетах "Кинжал" / Инфографика 24 Канала

Украина первой в мире сбила "Кинжал" из ЗРК Patriot

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что у Украины есть оружие против баллистики – именно его наше государство давно просило у партнеров.

Это и Patriot, и SAMP/T, способные сбивать баллистические цели. И когда уже системы Patriot заступили на боевое дежурство, ничего не остается, как испытывать. Никогда Patriot не работал с таким типом целей, как X-47 "Кинжал",

– заметил пресс-секретарь Воздушных сил.

По его словам, оккупанты позиционируют ракеты X-47 "Кинжал" как "супероружие", поэтому до сих пор не могут поверить, что ВСУ удалось сбить одну из таких.

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