В Пентагоне заметили движение части войск России от Мариуполя в сторону Запорожской области

Россияне пытаются удержать свои позиции в Запорожье. Для этого они даже готовы привлечь силы, участвовавшие в блокаде Мариуполя.

Как сообщил представитель Пентагона на брифинге, часть россиян отошла от Мариуполя. Некоторые силы противника двигаются к северо-западу.

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Уход сил оккупантов от Мариуполя

Согласно данным Пентагона, часть войск России отправилась из района Мариуполя в сторону Запорожской области. О прекращении штурма Мариуполя или захвате Мариуполя речь не идет – активные бои и бомбардировки города продолжаются по-прежнему.

Это не значит, что Мариуполь под их контролем, они продолжают наносить удары по городу. Они бы этого не делали, если бы контролировали город,

– заявили в Пентагоне.

Другие данные Пентагона

В Пентагоне подсчитали, что с начала войны россияне запустили по Украине более 1900 ракет.

Оккупанты не планируют высадку десанта на побережье Черного моря. Враг отошел подальше от берегов и осуществляет только ракетные обстрелы мирных украинских городов.

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