В России продолжается сезон блэкаутов вместе с "атакой на аэродромы". Так, в городе Санкт-Петербург 24 сентября в районе аэропорта "Пулково" пропал свет.

Об этом сообщают российские СМИ. Очевидцы отметили, что до этого они слышали взрыв и видели "странную вспышку", передает 24 Канал.

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Вблизи "Пулково" в Петербурге нет света

Российские пропагандисты отметили, что свет исчез в петербургском районе Шушары, где расположен аэропорт "Пулково". Кроме этого, у людей также начались проблемы с водоснабжением, а сам район погрузился в темноту.

В Петербурге исчез свет: смотрите видео

В то же время россияне не слишком расстроились из-за отсутствия света, а наоборот решили развлечься. Так, несколько домов решили устроить "светомузыкальное шоу", играя с фонарями.

Россияне развлекаются во время блэкаутов в Петербурге: смотрите видео

Жители города отметили, что перед тем, как у них исчезли свет и вода, они слышали громкий взрыв и видели вспышку. Однако пока неизвестно, что это было.

Жители Петербурга сидят без света: смотрите видео

В настоящее время местные власти не комментировали отключение света в Санкт-Петербурге. Кроме этого, неизвестно, как сейчас работает аэропорт "Пулково" после отключения света.

Раньше свет исчезал в российской Туле