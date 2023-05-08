В Тернопольской области вручили повестки председателю совета и депутатам

После сессии Подволочиского поссовета депутатам и председателю вручили повестки. Хотя представители Территориального центра комплектования и социальной поддержки пришли через 25-30 минут после начала сессии, однако выступить им председатель Виталий Дацко разрешил только через 4 часа.

Один из депутатов Подволочиского поссовета Петр Федорович рассказал, что таким было решение председателя, хотя было предложение предоставить им слово сразу. Повестки депутаты и глава получили 5 мая на 41 сессии Подволочиского поселкового совета.

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Что известно о повестках на сессии

После небольшого вступления были вручены повестки председателю и всем присутствующим мужчинам депутатам Подволочиского поселкового совета в возрасте от 18 до 60 лет,

– рассказал депутат.

Петр Федорович сообщил, что всего в Подволочиском поселковом совете 26 избранников. Он объяснил изданию ZAXID.NET, что 5 мая на сессии было 16 депутатов, из них повестки получили четверо. Также ее дали председателю Подволочиского поселкового совета.

Петр Федорович рассказал, что он получил повестку. Кроме того, их представители военкомата уже были заготовлены.

"Одну из них мне вручили тоже. После того как закончилась сессия, я сразу пошел в наш местный отдел Тернопольского районного территориального центра комплектования и социальной подготовки. Там у меня уточнили данные и все", – рассказал Петр Федорович.

Представители бывшего военкомата пришли на сессию: смотрите видео

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