В полночь Россия атаковала Одесщину ракетами и "Шахедами": под ударом была припортовая инфраструктура

Ночью 25 сентября Россия в очередной раз атаковала Одесчину. В регион направили ударные беспилотники и два типа ракет.

К сожалению, в области есть попадания. Под ударом оказалась припортовая инфраструктура.

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Последствия ночной атаки на Одесчину

Российские террористы атаковали Одесскую область ударными беспилотниками и двумя типами ракет. К сожалению, есть попадания. Под ударом оказалась припортовая инфраструктура. В нежилой высотке в Одессе вспыхнул пожар. Он был оперативно ликвидирован.

Также были зафиксированы разрушения в складском помещении и одном из частных домов Одесского района.

В Одессе в результате взрывной волны пострадало одно гражданское лицо. Женщина получила повреждение обломками. В настоящее время она получает всю необходимую помощь в местной больнице.

Начальник Объединенного прессцентра сил обороны Юга Наталья Гуменюк отметила, что враг пытается разобрать сущность и плотность нашей ПВО. Оккупанты понимают, что портовая инфраструктура для Одесчины является приоритетной и надежно защищена.

Вот поэтому происходит и массированная, и комбинированная атака. Этой ночью было запущено 19 "Шахедов" и все они уничтожены силами ПВО. Очень мощная и трудная была боевая работа. К сожалению, как следствие – обломками были повреждены частные дома, и происходило возгорание травы. Также было попадание, потому что 12 "Калибров" враг направил по Югу Украины. Один был уничтожен над Николаевщиной и один – над Кировоградщиной,

– уточнила Гуменюк.

Силы обороны юга Украины подтвердили, что враг направил по Одесчине 19 ударных дронов типа "Shahed-136/131" и 2 сверхзвуковые ракеты "Оникс". Также применял 12 "Калибров" со сложными траекториями движения разными областями.

К тому же для атаки с моря дополнительно к надводному ракетносителю была привлечена подлодка из новороссийской бухты.

19 "Шахедов" и 11 "Калибров" были сбиты силами и средствами противовоздушной обороны. По 1 "Калибру" над Николаевщиной и Кировоградщиной, подавляющее большинство – в небе над Одесщиной.

"К сожалению, враг коварно попал в припортовую инфраструктуру. Существенные повреждения получил морской вокзал в Одессе, в здании привокзальной гостиницы, которая уже несколько лет не функционирует, вспыхнул пожар. Пожарные оперативно ее ликвидировали. "Ониксами" разрушены зернохранилища. Но люди не пострадали", – рассказали защитники.

Кроме этого, в результате падения обломков повреждений и возгорания получили складские здания одного из предприятий и частный дом в пригороде Одессы. Также горела трава на открытых территориях. Пожар ликвидирован. Пострадавшие не зафиксированы.

Взрывными волнами в нескольких домах выбиты стекла. Одна гражданская женщина травмирована, ей оказана медицинская помощь.

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