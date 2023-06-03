В Польше под поездом загадочно погиб украинский подросток
Источник:RMF 24
На территории Малопольского воеводства под поезд попал 17-летний молодой человек из Украины. К сожалению, молодой человек погиб на месте.
Трагическое событие произошло в районе города Бжеско под Краковом в ночь на 3 июня. Почему и как парень оказался на пути пока неизвестно.
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Что известно о несчастном случае
Около полуночи 17-летний подросток попал под поезд в районе города Бжеско. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
Поезд направлялся из Кракова в Тарнув. Несчастный случай произошел около полуночи. Погиб 17-летний гражданин Украины,
– сообщила пресс-секретарь местной полиции Эвелина Буда.
Правоохранители выясняют точные обстоятельства инцидента.
Добавим, что днем ранее на индийском пути тоже произошло жуткое ДТП. В результате аварии погибли около 300 человек.
В Индии столкнулись 3 поезда
- 2 июня в Баласаре, что в штате Одиша в Индии, столкнулись два пассажирских поезда и один грузовой. Вследствие этого 288 человек погибли. Еще около тысячи получили ранения.
- По имеющейся информации, инцидент произошел вблизи железнодорожной станции Баханага. Предварительно один из грузовых поездов сошел с рельсов, а в переброшенные вагоны грузового поезда врезались 2 пассажирских поезда.
- Известно, что пострадавших отправили в медицинские учреждения. Точные обстоятельства столкновения поездов выясняются.
- В Индии потребовали министр железных дорог об отставке, однако он заявил, что никуда не уйдет.
- 3 июня в стране объявили однодневный траур.