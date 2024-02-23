В Польше неизвестные высыпали на землю зерно из трех украинских зерновозов
В Польше неизвестные злоумышленники повредили украинскую сельскохозяйственную продукцию. Они открыли 3 зерновоза и высыпали на землю зерно.
Об инциденте сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков. В Укрзализныце сообщили, что уже готовят обращение в полицию Польши, передает 24 Канал.
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В Польше снова высыпали на землю украинское зерно
Как сообщил Кубраков, инцидент произошел утром 23 февраля на железнодорожной станции Дорохуск. Неизвестные вскрыли три зерновоза с рапсом и высыпали их на землю.
Скажу лишь, что безнаказанные преступления всегда возвращаются. Будь то военная агрессия, или испорченное зерно. Преступники должны быть наказаны, чтобы у других не было соблазна повторить их,
– заявил Кубраков.
В Польше неизвестные высыпали рапс / Фото Александр Кубраков
В Укрзализныце уже отреагировали на очередное незаконное вмешательство в работу железнодорожного транспорта на территории Польши. В пресс-службе сообщили, что зерновозы повредили на пути 1435 мм. В то же время, по информации Укрзализныци, повреждены только 2 зерновоза.
Этот груз, как и другая аграрная продукция, ехал транзитом через территорию Польши в Германию. В Укрзализныце заявили, что уже готовят соответствующее обращение об инциденте в правоохранительные органы Польши.
Неизвестные высыпают на землю украинское зерно
- В феврале польские фермеры начали снова блокировать пункты пропуска для украинских грузовиков. Кроме протестов, в Польше начали высыпать украинское зерно на дороги.
- Так, 11 февраля польские протестующие возле пункта пропуска "Дорохуск – Ягодын" повредили несколько фур и высыпали зерно посреди дороги. Такой поступок вызвал возмущение и в Украине осудили такие действия.
- Через несколько дней, 20 февраля, в Польше снова высыпали на землю украинское зерно. На этот раз протестующие возле пункта пропуска "Медыка – Шегини" перекрыли железную дорогу и высыпали зерно из грузового вагона. В Укрзализныце тогда заявили, что эти вагоны ехали транзитом в Германию.
- Комментируя инциденты с рассыпанным зерном, президент Польши Анджей Дуда заявил, что ему очень жаль, что так произошло. В то же время, он добавил, что Польша – демократическая страна, где существует право на протест, и оно гарантировано Конституцией. Политик подчеркнул, что законный "протест должен быть воспринят толерантно".