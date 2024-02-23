В Польше неизвестные высыпали на землю зерно из трех украинских зерновозов

В Польше неизвестные злоумышленники повредили украинскую сельскохозяйственную продукцию. Они открыли 3 зерновоза и высыпали на землю зерно.

Об инциденте сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков. В Укрзализныце сообщили, что уже готовят обращение в полицию Польши, передает 24 Канал.

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В Польше снова высыпали на землю украинское зерно

Как сообщил Кубраков, инцидент произошел утром 23 февраля на железнодорожной станции Дорохуск. Неизвестные вскрыли три зерновоза с рапсом и высыпали их на землю.

Скажу лишь, что безнаказанные преступления всегда возвращаются. Будь то военная агрессия, или испорченное зерно. Преступники должны быть наказаны, чтобы у других не было соблазна повторить их,

– заявил Кубраков.



В Польше неизвестные высыпали рапс / Фото Александр Кубраков

В Укрзализныце уже отреагировали на очередное незаконное вмешательство в работу железнодорожного транспорта на территории Польши. В пресс-службе сообщили, что зерновозы повредили на пути 1435 мм. В то же время, по информации Укрзализныци, повреждены только 2 зерновоза.

Этот груз, как и другая аграрная продукция, ехал транзитом через территорию Польши в Германию. В Укрзализныце заявили, что уже готовят соответствующее обращение об инциденте в правоохранительные органы Польши.

Неизвестные высыпают на землю украинское зерно