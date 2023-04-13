В Польше автобус с украинцами слетел в кювет: среди пострадавших – подросток

Возле населенного пункта Эльжбечин Свентокшиского воеводства автобус, перевозивший украинцев, съехал с дороги и слетел в кювет. В результате ДТП есть пострадавшие.

Инцидент произошел 13 апреля. В результате аварии пострадали 4 украинцев, сообщили 24 Каналу в МИД Украины.

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Какая причина ДТП

В полиции отмечают, что водитель автобуса, вероятно, хотел избежать столкновения с выскочившей на дорогу косулей. Следовательно, шофер резко повернул направо. В результате транспортное средство съехало на обочину и перевернулось.

Утверждают, что в автобусе ехало 14 человек: 12 пассажиров и 2 водителя. В результате аварии четыре человека получили легкие травмы: трех женщин и 15-летнего парня доставили в местную больницу в городе Буско-Здруй.

После оказания медицинской помощи граждане Украины покинули больницу, поскольку угрозы их жизни и здоровью не было,

– сообщили в МИД Украины.

Известно, что автобус следовал из Украины в Познань. Внутри были только граждане Украины. Все они после аварии остались на соседней заправке ждать другой автобус.

В Польше перевернулся автобус с украинцами / Фото in Poland

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