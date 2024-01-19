В Польше перевернулся автобус с украинцами, три человека в больнице
19 января 2024, 13:01Читати новину українською
Источник:RMF24
В Польше произошло дорожно-транспортное происшествие. Известно о пострадавших.
Авария произошла в Люблинском воеводстве. Госпитализировали троих человек.
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В автобусе было 26 человек
ДТП произошло вблизи границы с Украиной – в районе населенного пункта Вишнице на региональной дороге №812. За рулем был 63-летний мужчина.
Известно, что автобус занесло на повороте. После аварии трех пассажиров госпитализировали, среди них 80-летняя женщина. Пассажиры автобуса остановились в Вишнице. Они ожидают свой транспорт.
В Польше микроавтобус попал в ДТП
- Микроавтобус на украинской регистрации попал в ДТП в Польше, Люблинском воеводстве. В результате аварии погиб молодой человек, еще восемь травмировались. Об этом сообщила представитель полиции города Томашув-Любельский Малгожата Павловская. Она также рассказала об обстоятельствах ДТП.
- Причиной ДТП стало то, что ехавший в направлении границы микроавтобус вовремя не затормозил и столкнулся с грузовиком, который стоял на обочине в очереди к польско-украинской границе в пункте пропуска "Хребенное – Рава-Русская".
- Отмечают, что авария произошла в 06:27 (по киевскому времени) в населенном пункте Белжец на автодороге № 17.