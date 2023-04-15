Без отца – 4 детей: похоронили командира Интернационального батальона, погибшего под Бахмутом
Источник:Interia.pl
В пятницу, 14 апреля, в городе Бралин у Кемпно прошла церемония прощания с польским воином Михаилом Журеком. Похоронили 45-летнего командира на местном кладбище.
Доброволец в Интернациональном легионе служил по контракту, который бы истек через месяц. Но под Бахмутом он получил смертельное ранение.
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Без отца осталось 4 детей
У Героя осталось четверо несовершеннолетних детей от 12 до 18 лет. Его служба в Интернациональном легионе должна была закончиться накануне Пасхи, но Михаил погиб от пули русского снайпера под Бахмутом.
Проститься с Михаилом Журеком пришли близкие, родственники, друзья и представители власти. В частности, церемонию прощания с Героем организовала министр семьи и социальной политики Марлена Малонг. Она тоже провожала Михаила в последний путь.
Делегация посольства Украины в Польше пришла на похороны, чтобы провести Героя в последний путь. На похороны также пришли и украинки, ныне живущие в Польше. Они почтили память Героя, отдавшего свою жизнь, защищая Украину. К гробу Михаила украинки принесли букет цветов в желто-голубых оттенках.
Как происходила церемония прощания с героем / Фото Ostrow24
Польский доброволец погиб под Бахмутом
Доброволец получил смертельное ранение под Бахмутом 24 марта. Это уже было второе ранение Михаила Журека. Впервые он был ранен в конце 2022 года. Несколько месяцев он проходил реабилитацию, а в канун Рождества – снова вернулся на фронт.
После окончания контракта в Вооруженных Силах Украины Михаил планировал вернуться в Польшу. Он хотел поделиться опытом с польскими коллегами.
Герой неоднократно отмечал, что борется за свободу Украины и безопасность Польши. Кроме того, в марте Михаил Журек получил медаль "За отвагу" украинского президента Владимира Зеленского.
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