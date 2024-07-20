В Польше разбился микроавтобус с украинцами

Польские СМИ сообщили, что 9 человек попали в больницы, 5 из них в тяжелом состоянии.

Авария произошла в пять утра на автомагистрали А2 в Свебодзинском уезде. Полиция устанавливает причины.

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Что известно о ДТП с украинцами в Польше

Между развязками Torzym и Jordanowo автобус врезался в машину дорожной службы. На ней была информация о сужении дороги из-за ремонта.

По данным польских СМИ, в транспорте находилось 9 граждан Украины, в частности четверо детей в возрасте 2, 3, 4 и 15 лет. Автобус перевернулся.



Авария с украинцами в Польше 20 июля 2024 / Фото KPP Świebodzin

После аварии 9 человек попали в больницы. Состояние 5 из них тяжелое. К сожалению, больше всего пострадали дети.

Известно, что пострадали только те люди, которые ехали в автобусе. Причина ДТП еще не известна, водитель был трезв.

Спикер МИД Украины Георгий Тихий в комментариипообещал предоставить детали, как только их выяснят.

Свебодзин расположен в 60 километрах от границы с Германией. Ближайший крупный город – Познань.

Показываем на карте Свебодзин в Польше, где произошло ДТП с украинцами

Другие резонансные аварии

17 июля произошло масштабное ДТП на Львовщине, столкнулись автобус и автоцистерна. Водитель маршрутного автобуса выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автопоездом на автодороге "Мукачево – Ивано-Франковск – Львов" в пределах села Давыдов Львовского района. Погибли три человека, пострадали семь. Среди травмированных – водитель маршрутного автобуса и пятеро его пассажиров, а также четырехлетняя девочка, пассажирка автопоезда.

18 июля во Львове произошла авария на проспекте Красной Калины. Водитель маршрутки врезался в легковые машины, которые ехали в попутном направлении. Мужчине стало плохо за рулем, поэтому он потерял управление автобусом. Девять человек пострадали, сам водитель скончался в больнице от травм.

19 июля в Киеве произошло масштабное ДТП в Подольском районе. Это произошло на путепроводе по улице Новоконстантиновской. В результате аварии травмы получили пять человек. 25-летний водитель автомобиля Hyundai задел бетонный отбойник на путепроводе, в результате чего транспортное средство выехало на встречную полосу и столкнулось с автомобилями Ford, Mercedes, а также мотоциклом Aprilia.