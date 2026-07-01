В Полтаве прогремел взрыв: россияне нанесли удар баллистическими ракетами

Утром 1 июля Россия нанесла удар по Полтаве. В городе раздались взрывы в результате попадания баллистической ракеты.

Об этом сообщил глава Полтавской областной государственной администрации Виталий Дякивнич.

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Что известно о взрывах в Полтаве?

В 8:56 Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения. Впоследствии появилась информация, что в Полтаву летит ракета. Около 9 часов утра в городе раздались взрывы.

Пока информация о возможных последствиях российской атаки устанавливается. Угроза сохраняется до отбоя воздушной тревоги. Местные власти призывают граждан оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

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Напомним, в ночь на 1 июля Россия совершила массированную атаку по Украине, выпустив 151 ударный беспилотник, а также ракеты "Искандер-М" и Х-59. Запуски производились с территории России, оккупированного Крыма и ТОТ. Украинская ПВО сбила ракету Х-59 и 130 дронов в разных регионах страны. В то же время, зафиксировано 17 попаданий на 16 локациях, еще часть обломков упала после ущерба.

Кроме того, в ночь на 1 июля Россия атаковала Днепропетровщину дронами, нанеся удары по пяти АЗС. В результате атаки погибла 43-летняя женщина, еще три человека получили ранения. Повреждены объекты инфраструктуры, в том числе предприятия, админздания, магазины и учебные заведения, возникли пожары. ПВО сбило 11 дронов над регионом.