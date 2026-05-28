Вечером в четверг, 28 мая, в Полтаве прогремел взрыв. В это время в регионе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики.

Об этом сообщает Суспильне.

Что известно об атаке на Полтавщину?

Воздушную тревогу в Полтавском районе объявили в 20:40: сначала сообщалось об угрозе вражеских БпЛА, впоследствии также добавилась ракетная опасность.

В 22:43 Воздушные силы ВСУ сообщили о пуске ракет в направлении Полтавской области.

Скоростная цель на Полтавщину!

– говорилось в сообщении.

Фактически в ту же минуту жители Полтавы услышали взрыв.

Как сообщают мониторинговые каналы, по предварительной информации, были применены две баллистические ракеты 9м723 "Искандер-М".

По состоянию на момент публикации местные власти Полтавы и области не информировали о последствиях российской атаки на город.

