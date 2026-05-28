В Полтаве прогремел взрыв
Вечером в четверг, 28 мая, в Полтаве прогремел взрыв. В это время в регионе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики.
Об этом сообщает Суспильне.
Что известно об атаке на Полтавщину?
Воздушную тревогу в Полтавском районе объявили в 20:40: сначала сообщалось об угрозе вражеских БпЛА, впоследствии также добавилась ракетная опасность.
В 22:43 Воздушные силы ВСУ сообщили о пуске ракет в направлении Полтавской области.
Скоростная цель на Полтавщину!
– говорилось в сообщении.
Фактически в ту же минуту жители Полтавы услышали взрыв.
Как сообщают мониторинговые каналы, по предварительной информации, были применены две баллистические ракеты 9м723 "Искандер-М".
По состоянию на момент публикации местные власти Полтавы и области не информировали о последствиях российской атаки на город.
Враг продолжает бить по Украине: последние новости
27 мая российские ударные беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру Одесского района. В результате попадания были повреждены жилые дома, отделение "Новой почты", магазин с алкогольными напитками, зоомагазин. Также зафиксировано возгорание нескольких частных автомобилей.
К сожалению, есть и пострадавшие: ранения получили 11 человек, в том числе 6 мужчин, 3 женщины и 2 ребенка в возрасте 11 и 12 лет.
Днем ранее взрывы раздавались в Николаеве. По данным Николаевской ОГА, в результате вражеского обстрела повреждений получила административное здание и две многоэтажки.