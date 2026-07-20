В Полтавской области утром несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за угрозы российских дронов.
Какие последствия атаки на Полтаву?
В 09:21 Воздушные силы сообщили, что реактивный БПЛА с запада Харьковщины двигается на Полтавщину.
В 09:33 стало известно, что реактивный дрон следует на Полтаву.
Около 09:40 в Полтаве раздался взрыв.Не пропустите ни одной важной новости Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Звук взрыва, который слышали в Полтавской общине – результат работы ПВО. Спасибо защитникам неба за работу,
– написал глава ОВА Виталий Дьяковнич.
Напомним, что с утра враг уже атаковал Полтавщину. По словам главы ОВА, российский БПЛА упал на территории одного из частных предприятий промышленного комплекса, в результате чего возник пожар. К счастью, обошлось без пострадавших.
Ночью взрывы раздавались в Запорожье, там оккупанты нанесли удары по дачному кооперативу. Громко было и в Николаеве.
Всего с вечера минувшего дня Россия выпустила две управляемые авиационные ракеты и около сотни дронов, большинство из которых сбили. К сожалению, зафиксировано попадание ракеты и 9 ударных БПЛА на 9 локациях.