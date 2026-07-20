На Полтавщині вранці кілька разів оголошували повітряну тривогу через загрозу російських дронів.
Які наслідки атаки на Полтаву?
О 09:21 Повітряні сили повідомили, що реактивний БпЛА із заходу Харківщини рухається на Полтавщину.
О 09:33 стало відомо, що реактивний дрон прямує на Полтаву.
Близько 09:40 у Полтаві пролунав вибух.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Звук вибуху, який чули у Полтавській громаді – наслідок роботи ППО. Дякую оборонцям неба за роботу,
– написав глава ОВА Віталій Дяківнич.
Нагадаємо, що зранку ворог вже атакував Полтавщину. За словами глави ОВА, російський БпЛА впав на території одного з приватних підприємств промислового комплексу, внаслідок чого виникла пожежа. На щастя, минулося без постраждалих.
Уночі вибухи лунали у Запоріжжі, там окупанти завдали ударів по дачному кооперативу. Гучно було і в Миколаєві.
Загалом з вечора минулого дня Росія випустила дві керовані авіаційні ракети і майже сотню дронів, більшість з яких збили. На жаль, зафіксовано влучання ракети та 9 ударних БпЛА на 9 локаціях.