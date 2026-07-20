На Полтавщині вранці кілька разів оголошували повітряну тривогу через загрозу російських дронів.

Які наслідки атаки на Полтаву?

О 09:21 Повітряні сили повідомили, що реактивний БпЛА із заходу Харківщини рухається на Полтавщину.

О 09:33 стало відомо, що реактивний дрон прямує на Полтаву.

Близько 09:40 у Полтаві пролунав вибух.

Звук вибуху, який чули у Полтавській громаді – наслідок роботи ППО. Дякую оборонцям неба за роботу,

– написав глава ОВА Віталій Дяківнич.

Нагадаємо, що зранку ворог вже атакував Полтавщину. За словами глави ОВА, російський БпЛА впав на території одного з приватних підприємств промислового комплексу, внаслідок чого виникла пожежа. На щастя, минулося без постраждалих.

Уночі вибухи лунали у Запоріжжі, там окупанти завдали ударів по дачному кооперативу. Гучно було і в Миколаєві.

Загалом з вечора минулого дня Росія випустила дві керовані авіаційні ракети і майже сотню дронів, більшість з яких збили. На жаль, зафіксовано влучання ракети та 9 ударних БпЛА на 9 локаціях.