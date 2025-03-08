В Полтаве прогремели взрывы

В Полтаве ночью 8 марта были слышны звуки взрывов. Местных жителей призывают сохранять спокойствие.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Общественное Полтава". В городе работает ППО.

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Россияне атаковали Полтаву

В ночь на 8 марта российская армия атаковала украинские регионы. В частности, жители Полтавской области слышали звуки взрывов в регионе.



Призываем вас не игнорировать угрозу и немедленно отправляться в укрытие.



Так, Полтавская областная военная администрация предупредила о воздушной тревоге в области около 20:16.

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При этом в ОВА призвали не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.



Кроме того, корреспонденты Общественного сообщают о взрывах в Ахтырке Сумской области. Воздушная тревога там была объявлена в 20:16.



К слову, вечером 7 марта российская армия запустила над Украиной беспилотники Shahed, в Киевской области прогремели взрывы, работает противовоздушная оборона.