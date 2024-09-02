В Полтаве слышали взрывы

Россия продолжает атаковать мирные города, которые никогда не представляли для нее угрозы. На этот раз под ударом оказалась Полтава.

В ночь на 2 сентября 2024 года в Полтаве прогремели взрывы. Ранее стало известно, что Россия запустила по Украине ударные дроны типа "Шахед".

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В Полтаве было громко

О взрывах сообщили корреспонденты Общественного. Пока неизвестно никаких деталей относительно взрывов. Местные власти не давали никаких комментариев.

Ранее Воздушные силы сообщали о движении беспилотных ударных аппаратов в направлении региона, однако официальной информации нет. Неизвестно также, было ли попадание.

Помните, во время воздушной тревоги нужно находиться в укрытиях или хотя бы воспользоваться правилом двух стен. Обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью.