В Сеуле авто въехало в пост охраны посольства России
29 января 2024, 08:28Читати новину українською
В Сеуле произошло дорожно-транспортное происшествие. Транспортное средство врезалось в пост охраны посольства России.
Российские СМИ пишут, что автомобиль въехал в пост охраны посольства России в Южной Корее. Это произошло 28 января, передает 24 Канал.
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Есть пострадавший
В результате аварии серьезно пострадал полицейский, дежуривший на посту.
По предварительной информации, водитель был трезв. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. В частности, то, произошло ли это случайно.
На записи видно, что повреждение и авто, и поста существенны.
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