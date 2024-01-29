В Сеуле авто въехало в пост охраны посольства России

В Сеуле произошло дорожно-транспортное происшествие. Транспортное средство врезалось в пост охраны посольства России.

Российские СМИ пишут, что автомобиль въехал в пост охраны посольства России в Южной Корее. Это произошло 28 января, передает 24 Канал.

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Есть пострадавший

В результате аварии серьезно пострадал полицейский, дежуривший на посту.

По предварительной информации, водитель был трезв. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. В частности, то, произошло ли это случайно.

На записи видно, что повреждение и авто, и поста существенны.

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