В Праге установили скульптуру Путина-гоблина: за вырученные деньги купят Украине оружие

В столице Чехии установили новый арт-объект, посвященный Путину. Автором скульптуры под названием "Демон Ахриман" является чешский кузнец и скульптор Душан Достал.

Скульптуру гоблина с лицом президента России установили на месте памятника советскому генералу Коневу в Праге. Впоследствии ее продадут на аукционе, а вырученные средства передадут на покупку оружия для Украины.

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Что символизирует скульптура

Арт-объект изображает Путина в образе гоблина, закручивающего газовый кран. По словам Достала, скульптура символизирует абсолютное зло и показывает ответственного за рост цен на энергоносители.

Кстати, скульптура имеет параллели с нацистским лидером Адольфом Гитлером – "Путин-гоблин" тоже держит поднятую в нацистском поздравлении правую руку.

В Праге установили скульптуру Путина-гоблина / Фото ČTK

Организатором создания этого произведения искусства стал инициатор акции "Подарок для Путина" бизнесмен Далибор Дедек. По его словам, скульптура должна стать сигналом для Чехии, что проблема в Украине все еще продолжается и нуждается в решении.

Кроме того, это тоже сообщение для украинцев. Это означает, что Чехия с нами. А еще скульптура посвящена и россиянам, которые "плюнули на свою историю".

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