В непризнанном Приднестровье упали обломки ракеты C-300: она взорвалась в воздухе

В оккупированом Приднестровье, граничащем с Украиной, заявили о падении обломков ракеты C-300. Ночью против 25 сентября Россия била по Одесчине "Калибрами", "Ониксами" и "Шахедами".

В непризнаном Приднестровье упали обломки ракеты С-300 образца 1968 года. Об этом сообщил сопредседатель объединенной контрольной комиссии от оккупированного Приднестровья Олег Беляков, сообщает 24 Канал.

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Обломки упали в приграничном селе

Обломки упали в один из огородов в селе Кицканы. По предварительным данным, пострадавших нет. При этом боевая часть ракеты вошла в почву, но не разорвалась. Взрыв произошел в час ночи.

Объект оказался почему-то опасным – это именно боеголовка. То есть самая ходовая часть ракеты отсутствует, видимо, каким-то образом была уничтожена в воздухе, – говорится в сообщении.

Сообщается, что ракета была образца 1968 года.

В сети появились, вероятно, кадры с падающей ракетой. В то же время, достоверность этого видео ничем не подтверждена. Нет проверенных данных о дате и времени съемки.

Вероятные кадры с падающей ракетой: смотрите видео

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