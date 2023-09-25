В непризнанном Приднестровье упали обломки ракеты C-300: она взорвалась в воздухе
В оккупированом Приднестровье, граничащем с Украиной, заявили о падении обломков ракеты C-300. Ночью против 25 сентября Россия била по Одесчине "Калибрами", "Ониксами" и "Шахедами".
В непризнаном Приднестровье упали обломки ракеты С-300 образца 1968 года. Об этом сообщил сопредседатель объединенной контрольной комиссии от оккупированного Приднестровья Олег Беляков, сообщает 24 Канал.
Обратите внимание Вражеские цели проходили по границе Молдовы и разворачивались, – Игнат о ночной атаке на Одесчину
Обломки упали в приграничном селе
Обломки упали в один из огородов в селе Кицканы. По предварительным данным, пострадавших нет. При этом боевая часть ракеты вошла в почву, но не разорвалась. Взрыв произошел в час ночи.
Объект оказался почему-то опасным – это именно боеголовка. То есть самая ходовая часть ракеты отсутствует, видимо, каким-то образом была уничтожена в воздухе, – говорится в сообщении.
Сообщается, что ракета была образца 1968 года.
В сети появились, вероятно, кадры с падающей ракетой. В то же время, достоверность этого видео ничем не подтверждена. Нет проверенных данных о дате и времени съемки.
Вероятные кадры с падающей ракетой: смотрите видео
Удар по Украине 25 сентября: основное
- В ночь на 25 сентября российские захватчики нанесли комбинированную атаку по Одесчине. Враг ударил дронами-камикадзе и ракетами. В общей сложности захватчики выпустили 19 "Шахедов", 12 "Калибров" и 2 "Оникса". 19 "Шахедов" и 11 "Калибров" были сбиты силами и средствами противовоздушной обороны. По 1 "Калибру" над Николаевщиной и Кировоградщиной, подавляющее большинство – в небе над Одесчиной.
- Кроме этого, россияне атаковали Днепропетровскую область. Над Кривым Рогом сбили "Шахед", из-за падения обломков которого возник пожар на одном из промышленных предприятий. Пожар уже был потушен. Главное, что обошлось без потерь.
- Во время ночной атаки по Украине 25 сентября вражеские цели проходили по границе Молдовы и разворачивались в направлении Одессы. Таким образом, оккупанты применяют различные средства и направления для удара. По словам Юрия Игната, ракеты "Оникс" тяжело сбивать, поскольку они сверхзвуковые и летят очень низко. Потому их практически невозможно сбить.