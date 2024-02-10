В Днепре слышали взрывы: в области была угроза "Шахедов"
10 февраля 2024, 23:07Читати новину українською
О взрывах в Днепре вечером 10 февраля писали в сети. Впрочем, корреспонденты 24 Канала уточнили – речь о пригороде Днепра. К сожалению, вскоре прозвучал взрыв и в самом городе.
Украина находится под атакой дронов вечером 10 февраля. Хотя тревога пока локализуется только на Юге, в ряде городов уже слышали взрывы.
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Что известно о взрывах в Днепре
Первые взрывы в пригороде Днепра услышали в 23:03. Уже через несколько минут, в 23:09, сообщили о повторных взрывах в Днепре. В 23:15 снова раздались взрывы в пригороде.
В Днепре работала ПВО, по состоянию на 23:17 мониторинговые каналы пишут, что воздушное пространство чистое и продолжается доразведка.
Отбой объявили в 23:40.
Тревога в Украине связана с запуском "Шахедов"
- С мыса Чауда в Крыму взлетело несколько групп ударных беспилотников. Они долетели до Полтавской области, а затем развернулись на Днепр. Довольно быстро в городе прозвучали взрывы.
- Одновременно с новостями о взрывах в Днепре появилась информация о взрывах на Полтавщине и в Николаеве. Далее дроны полетели в Одесскую область.
- Судя по сообщениям Воздушных сил, сейчас под ударом оккупантов именно Одесская и Николаевская области. 24 Канал собирает все, что известно о тревоге вечером 10 февраля, в одном материале. Там вы можете узнать, где в Украине объявлена тревога, где слышны взрывы и куда направляются дроны.