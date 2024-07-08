В Киеве прогремело 5 взрывов, россияне атаковали "Кинжалами" и крылатыми ракетами

Утром 8 июля россияне снова запустили по Украине ракеты. В частности, Воздушные силы предупреждают об угрозе для Киева.

Корреспонденты 24 Канала сообщают о взрывах. В воздушном пространстве Украины фиксировали "Кинжалы" и крылатые ракеты.

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Ракеты на Киев

Мэр Киева Виталий Кличко в 10:24 написал, что в пригороде Киева работают силы ПВО.

Не пренебрегайте сигналом воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности, находитесь в укрытиях до отбоя и не снимайте работу ПВО,

– написала полиция Киева.

Примерно в 10:29 в Киеве прогремели громкие взрывы. Информацию подтвердил городской глава. За несколько минут до этого Воздушные силы писали о "Кинжале" в Сумской области. Отмечалось, что ракета направляется через Черниговскую область в юго-западном направлении – то есть на Киев.

Впоследствии мониторы сообщили о пуске еще одного "Кинжала" – также курсом на столицу. К тому же крылатые ракеты, которые направлялись на запад из Житомирской области, изменили курс.

Оперативно о пусках ракет и тревоге читайте в нашем телеграм-канале

Кличко в 10:36 написал о вызове медиков в Соломенском районе. На место отправилась бригада. После взрывов над городом поднимается дым.

В 10: 39 Воздушные силы повторно призвали киевлян находиться в укрытиях. Мониторы предупредили о вероятных громких звуках – работе ПВО по вражеским ракетам. На севере зафиксированы две группы крылатых Х-101 с востока и с запада на Киев.

Уже в 10:44 в городе снова слышали взрывы. Отмечается, что их было около 5. Зафиксировано падение обломков в Днепровском, Голосеевском и Соломенском районах. Предварительно есть возгорание. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Впоследствии появилась информация о том, что в Киеве эвакуируют людей со станции метро "Лукьяновская". По данным СМИ, предварительно, рядом был прилет. Там фиксируют очень много дыма.

В Киевской ОВА сообщили , что в Соломенском районе есть повреждение офисного здания. В Голосеевском – обломки упали возле жилого дома. В Днепровском горят обломки в жилой застройке. В Дарницком районе поврежден частный дом. В Деснянском районе возгорание дома.

По состоянию на 11:06 в воздушном пространстве Киева ракет не фиксируют.