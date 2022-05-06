В психбольнице в Ростовской области находятся 800 раненых и 200 тел погибших россиян

Россия пытается скрыть реальные потери личного состава в войне против Украины. Но реальное положение дел свидетельствует о том, что у России раненых и даже убитых отправляют в психбольницы. Вероятно, не хватает военных госпиталей.

Вооруженным силам России предоставили психбольницу

Соответствующую информацию сообщили в пресс-службе Генштаба Вооруженных Сил Украины. Там отметили, что россияне продолжают нести существенные потери как в личном составе, так и в технике.

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В Генштабе ВСУ заявили, что вооруженным силам России предоставили в пользование психбольницу в Ростовской области.

По данным Генштаба ВСУ, там находятся около 800 российских военных. Также в психбольнице разместили до 200 тел убитых российских оккупантов.

По имеющейся информации, в психбольнице населенного пункта Малотокмацкий Ростовской области, которая частично передана в пользование вооруженным силам Российской Федерации, находится до 800 раненых и до 200 тел погибших военнослужащих противника,

– сообщили в Генштабе ВСУ.

Россия несет большие потери в войне с Украиной

Утром 6 мая Генштаб ВСУ традиционно опубликовал обновленные данные относительно потерь вооруженных сил России. Сообщается, что в войне против Украины погибли уже 24 900 российских солдат.

Кроме того, россияне теряют много техники. В частности, 1 100 танков, 2 686 боевых бронированных машин. Украина дает отпор врагу и в небе: уже сбито 199 самолетов и вертолетов.

В море Вооруженные Силы Украины также пытаются останавливать врага, уничтожив 11 единиц кораблей и катеров.

Кстати Россияне провалились при атаке Новой Дмитровки на Харьковщине, Рубежного и Воевидке на Луганщине.

На фоне больших потерь Россия не может выполнить поставленные цели и теряет позиции. Как известно, в четверг, 5 мая, стало известно, что ВСУ переходят в контратаку на Харьковском и Изюмском направлениях.

В Генштабе ВСУ 6 мая сообщили, что возобновили контроль еще над 6 селами в Харьковской области. Ранее украинским защитникам удалось освободить от оккупантов село Русская Лозовая. Из этого села российские военные били по Харькову.

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