Атака на аэродром в Пскове: в сети показали яркое видео, как пылают российские самолеты Ил-76
Источник:OSINTtechnical
В ночь на 30 августа неизвестные дроны атаковали аэродром "Кресты" в российском Пскове. После атаки беспилотников загорелись российские военно-транспортные самолеты Ил-76.
Видео пожара на аэродроме в Пскове опубликовано в OSINTtechnical. На кадрах автор видео утверждает, что после удара беспилотников в аэропорту горят два самолета.
Смотрите также "Добро пожаловать в 24 февраля, друзья": в районе аэропорта Пскова раздались мощные взрывы
В результате атаки беспилотников пострадало 6 самолетов Ил-76
Сначала в российском минобороны заявляли, что якобы пресекли попытку атаки БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Традиционно россияне обвиняют во всем Украину.
Пожар на аэродроме в Пскове: смотрите видео
В ходе атаки на аэродром в Пскове тамошний губернатор Ведерников заявил, что в результате удара якобы жертв нет, а масштаб разрушений уточняется.
В то же время российские спасатели подтвердили пожар, возникший после атаки БПЛА на псковский аэропорт.
Из-за этого все рейсы в псковском аэропорту были отменены. Ведерников заявил, что серьезных повреждений нет, поэтому аэропорт возобновит работу 31 августа.
Тем не менее, россияне признали, что в Псковской области после атаки беспилотников возник пожар в аэропорту. Оккупанты подтвердили, что горят военно-транспортные самолеты Ил-76.
По предварительным данным, пострадало 6 самолетов Ил-76. Украинский журналист Денис Казанский распространил видео российских военных, которые показали, как горят их самолеты.
Как горел российский Ил-76: смотрите видео (Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика)
Именно самолеты такого типа Россия использует для перевозки дронов-камикадзе типа "Шахед" из Ирана.
Псковский аэропорт на картеОбратите внимание. На аэродроме "Кресты" дислоцируется российский 334 военно-транспортного полка. Именно на их вооружении самолеты Ил-76.
В российском минобороны заявляют, что якобы под атакой дронов 30 августа было сразу 6 регионов России. В Пскове дроны атаковали не только военный аэродром "Кресты", но и Черехинскую военную базу и хранилище топлива, расположенное вблизи аэропорта.
Также следует обратить внимание, что Псков – это глубочайший тыл России. Этот аэродром расположен в более чем 700 километрах от границы Украины.