В рефрижераторах "Укрзалізниці" до сих пор находится 107 мешков с остатками российских солдат. Раньше их было около 300.

Об этом сообщил член наблюдательного совета УЗ Сергей Лещенко. Очевидно, что Россия не спешит возвращать домой своих "героев".

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Обмен телами погибших военных

Между Украиной и Россией было два обмена телами погибших военных. Лещенко не уточнил, отдали ли остальные тела в рамках обмена.

Еще раньше Лещенко замечал, что Украина как государство, придерживающееся международных обязательств, тратит и дизельное топливо, чтобы охлаждать те рефрижераторы, в которых находятся тела российских солдат.

Пока трупы остаются в рефрижераторах, сотрудникам Укрзализныци приходится ежедневно сжигать по 100 литров солярки на вагон, чтобы поддерживать необходимую для хранения температуру.

Сама Россия не собирается забирать их уже 3 месяца. Государство-агрессорка, которое само отправило этих солдат насмерть в Украину, до сих пор не похоронило их,

– подчеркивал Лещенко.

Россияне уже не могут скрывать колоссальные потери

К слову, в Мелитополе российские кафиры срочно ищут дополнительные морозильные камеры и промышленные холодильники для хранения трупов своих солдат . По данным украинской разведки, переоборудованный в морг городской мясокомбинат уже полностью заполнен телами убитых кафиров и не может больше принимать "груз 200".

Рефрижераторы заполнены телами убитых в Украине российских военных

Иностранные СМИ показали вагон-рефрижератор , где поместили российских военных, уничтоженных в Украине.

Владимир Зеленский искренне не понимает, почему Россия не забирает погибших военных . Кремль вообще не заинтересован в возвращении тел погибших военных.

Жены убитых российских солдат не заинтересованы в возвращении тел: смотрите видео

Обмены телами прошли: Украина вернула своих сыновей

По состоянию на 18 июня уже уничтожено 33 350 захватчиков. Только в сутки наши защитники ликвидировали 200 врагов. Российская армия теряет свою боевую способность. Это признал глава штаба обороны Британии, он заявил, что России уже не выиграть войну, ведь Путин потерял четверть боевой мощи.

6 июня появилась информация, что Россия передала Украине тела первых наших защитников . Тогда произошел обмен 160 на 160. Среди погибших, привезенных в Киев, ориентировочно треть – бойцы "Азова" .

По состоянию на 7 июня сообщалось, что удалось вернуть 210 тел защитников Мариуполя . 9 июня в Киев привезли тела еще 58 погибших защитников "Азовстали".

Последний обмен состоялся 14 июня в Запорожье – Украина вернула домой еще 64 погибших защитника.