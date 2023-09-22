В результате атаки по Кременчугу есть жертва и 15 пострадавших

Россияне 22 сентября атаковали Кременчуг. В результате удара есть много пострадавших.

Также известно по меньшей мере об одной жертве. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

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Сколько человек пострадало в Кременчуге

Лунин отметил, что враг нанес ракетные удары по Кременчугу. Одну ракету сбили силы ПВО, однако, к сожалению, есть попадание в гражданскую инфраструктуру.

По предварительной информации, есть погибшие и раненные. На месте работают все соответствующие службы. Детали позже,

– написал председатель ОВА.

Впоследствии он сообщил, что по состоянию на 19:16 известно о 15 человек, получивших ранения, среди которых один ребенок. Еще один человек погиб.

Ранее сообщалось о том, что в направлении Кременчуга летит ракета , после чего местные услышали звук взрыва. Вероятно, ее выпустили из комплекса "Искандер-К".

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Оккупанты ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге

Российские оккупанты в ночь на 20 сентября совершили очередную террористическую атаку по территории Украины. В частности, враг попал в нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге.

В Полтавской ОВА отметили, что, к счастью, обошлось без пострадавших. Однако на месте прилета разгорелся масштабный пожар. Чтобы ликвидировать последствия атаки, пришлось привлечь около сотни спасателей.

Вечером того же дня объявили, что работу завода приостановили на неопределенный срок. Предприятие потерпело критические поражения. Сколько месяцев или даже лет уйдет на его восстановление, пока неизвестно.

Утром 22 сентября российские оккупанты также ударили по Днепровскому району Херсона. Для очередной террористической атаки враг использовал зажигательные снаряды. В частности, они прилетели по обычным жилым домам. В результате обстрела захватчиков один из местных жителей получил тяжелые ранения. К сожалению, он погиб.