В результате атаки "Шахедов" в Броварском районе Киевщины есть пострадавшие
- В результате атаки "Шахедов" в Броварском районе Киевской области пострадали мужчина и женщина.
- Повреждены частный дом и автомобиль.
Россия вечером 23 мая атаковала Киевщину "Шахедами". В результате обстрела есть пострадавшие в Броварском районе.
Также зафиксированы разрушения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Киевской ОГА Николая Калашника.
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Последствия атаки "Шахедов" на Киевщину
Киевская ОВА предупредила о работе ПВО по российским "Шахедам" в области в 21:36.
К сожалению, атака не прошла бесследно.
Ранен мужчина 54 лет и женщина 50 лет. У них обоих осколочные ранения бедра.
Их госпитализировали в местную больницу.
Также в результате атаки повреждены частный дом и автомобиль.
Вражеская атака продолжается. Прошу всех оставаться в безопасных местах пока опасность не минует,
– подчеркнул Николай Калашник.
К слову, "Шахеды" атаковали и Киев. В столице зафиксировано падение обломков в Голосеевском районе города – повреждены 4 авто и окна здания.
К счастью, о пострадавших пока не сообщают.